Соревнования по "Нефтегазовому делу" организует ТюмГУ на всероссийской олимпиаде

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Соревнования по треку "Нефтегазовое дело" в рамках всероссийской олимпиады "Я — профессионал" организует Тюменской госуниверситет. Регистрация на образовательное состязание продлится до 12 ноября.

К участию приглашают студентов, обучающихся на нефтегазовом деле, проектировании, эксплуатации нефтегазовых скважин, бурении нефтяных и газовых скважин и других направлениях.

Лучшие участники получают льготы при поступлении на следующую ступень образования, возможность пройти стажировку и начать профессиональный путь у ведущих работодателей России. Для медалистов предусмотрены денежные премии до 300 тыс. рублей.

Отборочный этап интеллектуального соревнования пройдет с 15 ноября по 1 декабря. Демоверсии заданий опубликуют на сайте олимпиады, сообщает управление стратегических коммуникаций ТюмГУ.