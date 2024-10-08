Книгу об известном татарском роде Кульмаметьевых презентуют в Тюмени

| Фото: Сергей Елесин, ИА Тюменская линия | Фото: Сергей Елесин, ИА Тюменская линия

Презентация книги "Мурзы Кульмаметьевы. Власть и могущество (XVII-XVIII вв.)" пройдет в библиотеке Тюменского госуниверситета 9 октября. Начало встречи — в 15 часов 30 минут, вход свободный.

В издании кандидат исторических наук Зайтуна Тычинских рассматривает историю мурз Кульмаметьевых в XVII–XVIII веках. В течение почти двухсот лет в руках этого известного рода находилась огромная власть над татарским населением Тобольска и его округа. В книге показаны заслуги рода перед Российским государством, за которые в 1796 году указом Екатерины II мурзы Кульмаметьевы были причислены к российскому дворянству.

Возрастное ограничение: 12+.