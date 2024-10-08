  • 8 октября 20248.10.2024вторник
  • В Тюмени 17..19 С 7 м/с ветер юго-западный

Книгу об известном татарском роде Кульмаметьевых презентуют в Тюмени

Общество, 18:27 08 октября 2024

Сергей Елесин, ИА Тюменская линия | Фото: Сергей Елесин, ИА Тюменская линия

Презентация книги "Мурзы Кульмаметьевы. Власть и могущество (XVII-XVIII вв.)" пройдет в библиотеке Тюменского госуниверситета 9 октября. Начало встречи — в 15 часов 30 минут, вход свободный.

В издании кандидат исторических наук Зайтуна Тычинских рассматривает историю мурз Кульмаметьевых в XVII–XVIII веках. В течение почти двухсот лет в руках этого известного рода находилась огромная власть над татарским населением Тобольска и его округа. В книге показаны заслуги рода перед Российским государством, за которые в 1796 году указом Екатерины II мурзы Кульмаметьевы были причислены к российскому дворянству.

Возрастное ограничение: 12+.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# история , книги

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
19:44 08.10.2024Тюменцы могут получить удостоверение многодетной семьи
19:11 08.10.2024Икону Божией Матери передали тюменским бойцам СВО
18:27 08.10.2024 Книгу об известном татарском роде Кульмаметьевых презентуют в Тюмени
18:16 08.10.2024227 тысяч жителей Тюменской области выбрали электронные трудовые книжки