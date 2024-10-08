Два библиотекаря из Тюменской области вышли в финал всероссийского конкурса

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Библиотекари из Тюмени и Ишима стали финалистами Всероссийского конкурса "Библиотекарь года — 2024". Это заведующая библиотекой им. Пришвина ЦГБС Тюмени Анна Анищенко и специалист центральной библиотеки Ишима ИГЦБС Владимир Баянов.

| Фото: Библиотеки города Ишима | Фото: Библиотеки города Ишима

Финалист из Ишима рассказал корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия", что был удивлен выходу в финал в числе 22 других участников, потому что на конкурс поступило 340 заявок из 72 регионов России. "Особенно приятно, что мы, специалисты из глубинки, обошли конкурсантов из крупных городов и смогли пробиться на всероссийский уровень", - сказал Владимир Баянов.

Он считает, что сумел покорить столичное жюри своей креативной видеовизиткой, смонтированной в популярном жанре комиксов. В зачет пошли и личные достижения Владимира на профессиональном поприще. Он неоднократно участвовал в конкурсах различного уровня, одержал несколько крупных побед.

"Это не только моя заслуга, а работа и достижение всей нашей команды. Я участвовал в грантовых проектах, разработанных коллегами, в качестве видеомейкера. Это нитью прослеживалось в видеоролике, где я говорил про креативные индустрии, время от времени превращаясь в героя комиксов", - поделился он.

Также на конкурс он представил эссе о своем видении современной библиотеки. Эту тему он планирует развить в своей финальной защите, представив на суд жюри библиотеку будущего.

Имена победителей объявят 12 ноября на Ежегодном совещании руководителей федеральных и центральных региональных библиотек в Санкт-Петербурге в Российской национальной библиотеке.

Добавим, Всероссийский конкурс "Библиотекарь года" проводится с 2013 года и направлен на сохранение высоких стандартов деятельности библиотечной отрасли, выявление лидеров профессионального мастерства и поощрение молодых специалистов.

Организаторами конкурса выступили Российская национальная библиотека и Санкт-Петербургский государственный институт культуры. Конкурс проводится при поддержке Российской библиотечной ассоциации.

| Фото: Библиотеки Тюмени | Фото: Библиотеки Тюмени

Инна Кондрашкина