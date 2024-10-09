180 часов работ назначили тюменцу за незаконную игорную деятельность

| Фото: прокуратура Тюменской области | Фото: прокуратура Тюменской области

29-летнего тюменца обвиняют в незаконной организации игорной деятельности. Он проводил азартные игры с использованием специального оборудования, сообщает пресс-служба прокуратуры Тюменской области.

С февраля по апрель 2024 года в нежилом помещении на территории Тюмени организовал и проводил азартные игры разной тематики ("Фруктовый коктейль", "Крези манки") с помощью приобретенного и установленного игрового терминала. В апреле 2024 года незаконную деятельность пресекли правоохранительные органами.

Суд назначил виновному наказание в виде обязательных работ в 180 часов.