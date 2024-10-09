День поставщика проведет крупный региональный застройщик в Тюмени

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" (архив) | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" (архив)

День поставщика проведет в Тюмени компания "Сибинтел-Девелопмент" в технопарке Тюмени 18 октября. Производители строительных и отделочных материалов смогут представить свою продукцию напрямую, сообщает Торгово-промышленная палата Тюменской области.

Кроме того, застройщик заинтересован в светотехнической продукции, бетоне, железобетонных изделиях, дверях, металлоконструкциях, материалах для благоустройства и выполнении подрядных работ - монолитных, кровельных и других.

День поставщика пройдет в рамках деловых событий Строительно-индустриального кластера при поддержке ТПП ТО, электронной торговой площадки "МИР".

Подробно о событии здесь.

Зарегистрироваться на мероприятие необходимо по ссылке.