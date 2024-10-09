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Историческая площадь Тюмени преобразится к 80-летию Победы

Общество, 13:53 09 октября 2024

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Историческую площадь Тюмени приводят в порядок в преддверии 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Сейчас территория у музея "Городская дума" скрыта за забором, здесь вовсю идут работы. Предполагается, что побывать на обновленной площади тюменцы смогут в ноябре.

Как отмечает руководитель управы Калининского административного округа Олег Савчук, на этом памятном месте запланирован значительный объем работ. На сегодняшний день проводится демонтаж подиума. Предстоит замена гранитных плит и ступеней. Здесь появятся новые вазоны и флагштоки.

"В любом случае в этом году завершим эту работу. Также на 2025 год запланирована замена светильников, малых архитектурных форм, чтобы основное место возложения цветов в рамках 9 Мая и юбилейного года стало выглядеть более торжественно",— рассказал он.

Генеральный директор "ГранитСтройТюмень" Эмзари Чахчахов полагает, что объект удастся сдать с опережением — к 10 ноября. По плану работы должны быть завершены до 5 декабря.

"Применим казахстанский гранит. Он примерно такого же цвета, как тот, что был здесь ранее. Специалисты есть, работают, все идет по плану", — добавил он.

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Напомним, до восстановительных работ на Исторической площади у мемориала "Вечный огонь" тюменские школьники несли почетный караул. Эту традицию возродили в 2024 году.

"Многие помнят, что караул выставлялся на этом монументе. С 1 сентября этого года здесь несли вахту памяти команды общеобразовательных учреждений и военно-патриотических клубов. В связи с реконструкцией несение перенесено в сквер Прощания, к памятнику учащимся школ Тюмени, не вернувшимся с войны. Он символичен для учеников. Конечно, после того, как ремонтные работы завершат, почетный караул вернется на Историческую площадь", — поделилась начальник отдела воспитательной работы департамента образования администрации Тюмени Анастасия Абакумова.

По утвержденному графику, ребята будут стоять с 14 до 16 часов до 31 мая. Исключение: каникулы и выходные дни.

Отметим, в рамках подготовки к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне в городе проводят восстановительные работы на мемориальных объектах. К юбилею памятные места должны выглядеть безупречно. Непосредственно в Калининском административном округе помимо Исторической площади преобразятся еще шесть объектов. К работам на них приступят весной 2025 года, в преддверии 9 Мая: объем незначителен, требуется покраска, замена отельных элементов.

Инна Пахомова

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# Историческая площадь , ремонтные работы

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