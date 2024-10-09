В Тобольске женщину сняли с грузового поезда

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

51-летнюю жительницу Каменска-Уральского задержали линейные полицейские в Тобольске. Она ехала между вагонами грузового поезда, сообщает пресс-служба Тюменского линейного отдела МВД России на транспорте.

Со слов путешественницы, на сцепку она залезла на станции Тюмень и таким способом планировала добраться до Нового Уренгоя на работу вахтовым методом. Она рассказала, что до Тюмени из Каменска-Уральского она добиралась на попутках, так как у нее нет денег на проезд.

Нарушительнице назначили штраф в размере двух тыс. рублей.