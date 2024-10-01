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Тюменский художник проводит интенсивы для жителей новых территорий России

Общество, 10:12 10 октября 2024

предоставлено Евгением Корнильцевым-Быстринским | Фото: предоставлено Евгением Корнильцевым-Быстринским

Художник Евгений Корнильцев-Быстринский из д. Быстрая Голышмановского муниципального округа продолжает культурно-образовательный тур по ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областям. Он проводит для его жителей мастер-классы и интенсивы по классическому рисунку в рамках проекта "Художники Сибири – Новороссии".

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"Сейчас я в селе Светлодолинском Мелитопольского района Запорожской области. Организовал поездку штаб Захара Прилепина. Дети восприимчивые, тянутся к искусству, простым мирным занятиям, с ними очень тепло", - поделился художник с корреспондентом информационного агентства "Тюменская линия".

По словам Евгения, график очень плотный, программа насыщенная. Проект начался открытием выставки в мультимедийном историческом парке "Россия – моя история" г. Мелитополя 14 сентября. Кстати, 10 октября выставка завершится.

Первый мастер-класс прошел в селе Новгородковка Запорожской области. Продолжил образовательный проект интенсив "Секрет живой линии" в Доме творчества в Геническе Херсонской области. Потом прошли мастер-классы для любителей живописи в городах Амвросиевке ДНР и Стаханове ЛНР.

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В Луганске мастера пригласили на экскурсию в государственную академию культуры и искусств имени Матусовского. Узнав, что он проводит мастер-классы и интенсивы в населенных пунктах Новороссии, предложили организовать занятия в стенах Академии.

На интенсивах художник демонстрирует технику рисования, учит тонкостям работы с простым карандашом. Его программа рассчитана на нулевой уровень подготовки, но в некоторых учреждениях дети уже владеют базовыми навыками рисования. Он надеется, что вновь приедет в каждый населенный пункт, где уже побывал, и продолжит уроки с талантливыми детьми и взрослыми на новых территориях России.

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Напомним, выставочно-образовательный проект "Художники Сибири – Новороссии" представляют "Дом Художника" из д. Быстрая Голышмановского муниципального округа и АНО "Путник" (г. Москва) при содействии мультимедийного исторического парка "Россия – моя история" Омской области.

Инна Кондрашкина

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# ДНР , Донбасс , Евгений Корнильцев - Быстринский , ЛНР

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