197 единиц техники и более 270 рабочих будут работать в Тюмени ночью
197 единиц техники и более 270 рабочих будут работать в Тюмени в ночную смену на 10 октября. Это связано с возможными неблагоприятными условиями.
Как сообщает администрация города, подрядные организации заранее были предупреждены о неблагоприятных погодных условиях и теперь проводят инструктаж рабочих, чтобы подготовиться к непогоде в соответствии с установленными требованиями.
“Подготовка к зимнему сезону начинается еще летом. Подрядные организации формируют звенья и составляют маршрутные карты для уборки проезжей части, тротуаров и общественных территорий. Специалисты управ и департамента дорожной инфраструктуры и транспорта в сентябре проверили наличие необходимой техники”, – добавили в администрации.
В связи с ухудшением погодных условий специалисты департамента призывают водителей и пешеходов быть внимательными и аккуратными на дорогах.