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197 единиц техники и более 270 рабочих будут работать в Тюмени ночью

Общество, 20:35 09 октября 2024

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

197 единиц техники и более 270 рабочих будут работать в Тюмени в ночную смену на 10 октября. Это связано с возможными неблагоприятными условиями.

Как сообщает администрация города, подрядные организации заранее были предупреждены о неблагоприятных погодных условиях и теперь проводят инструктаж рабочих, чтобы подготовиться к непогоде в соответствии с установленными требованиями.

“Подготовка к зимнему сезону начинается еще летом. Подрядные организации формируют звенья и составляют маршрутные карты для уборки проезжей части, тротуаров и общественных территорий. Специалисты управ и департамента дорожной инфраструктуры и транспорта в сентябре проверили наличие необходимой техники”, – добавили в администрации.

В связи с ухудшением погодных условий специалисты департамента призывают водителей и пешеходов быть внимательными и аккуратными на дорогах.

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# неблагоприятные погодные условия

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