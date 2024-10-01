В Бердюжском районе грузовик вылетел в кювет и опрокинулся

| Фото: Противопожарная служба Тюменской области | Фото: Противопожарная служба Тюменской области

Грузовик MAN съехал в кювет и опрокинулся на 513 км федеральной автодороги "Иртыш" в Бердюжском районе Тюменской области 10 октября.

Как сообщает региональная Противопожарная служба, вызов на дорожно-транспортное происшествие на пульт диспетчера поступил в 7 часов 17 минут.

На место прибыли сотрудники подразделения отдельного поста с. Пеганово и спасатели областного МЧС. В ДТП пострадал один человек, его передали бригаде скорой.