  • 10 октября 202410.10.2024четверг
  • USD96,9483
    EUR106,4175
  • В Тюмени 0..2 С 6 м/с ветер северо-восточный

В Бердюжском районе грузовик вылетел в кювет и опрокинулся

Происшествия, 10:34 10 октября 2024

Противопожарная служба Тюменской области | Фото: Противопожарная служба Тюменской области

Грузовик MAN съехал в кювет и опрокинулся на 513 км федеральной автодороги "Иртыш" в Бердюжском районе Тюменской области 10 октября.

Как сообщает региональная Противопожарная служба, вызов на дорожно-транспортное происшествие на пульт диспетчера поступил в 7 часов 17 минут.

На место прибыли сотрудники подразделения отдельного поста с. Пеганово и спасатели областного МЧС. В ДТП пострадал один человек, его передали бригаде скорой.

Противопожарная служба Тюменской области | Фото: Противопожарная служба Тюменской области

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# ГУ МЧС России по Тюменской области , ДТП

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
10:34 10.10.2024В Бердюжском районе грузовик вылетел в кювет и опрокинулся
09:39 10.10.2024Подросток на велосипеде попал под машину в Тюменском районе
21:13 09.10.2024В Тюменской области остановили пьяного юношу на машине отца
20:47 09.10.2024Нетрезвый подросток на мопеде попал в ДТП в Тюменской области