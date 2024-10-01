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Александр Моор проведет прямую линию с жителями региона 22 октября

Губернатор, 10:45 10 октября 2024

информационный центр правительства Тюменской области | Фото: информационный центр правительства Тюменской области

Прямая линия с губернатором Тюменской области Александром Моором состоится 22 октября, начало - в 17 часов.

"Проведу в своих аккаунтах в социальных сетях прямую линию и отвечу на вопросы. ТВ-трансляцию смотрите на телеканалах "Тюменское время", ОТР, "TVOЯ Тюмень", "Тобольское время", "Ишимское время", - написал глава региона в своих соцсетях.

Задать вопросу губернатору можно в комментариях в его аккаунтах во "Вконтакте" и "Одноклассниках" или по короткому номеру телефона 122.

ТГ-канал Александра Моора | Фото: ТГ-канал Александра Моора

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# Александр Моор , прямая линия

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