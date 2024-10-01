20 нарушений правил охоты выявили в Тюменской области за неделю

| Фото: Госохотдепартамент Тюменской области | Фото: Госохотдепартамент Тюменской области

20 нарушений правил охоты и использования природных ресурсов на особо охраняемых территориях выявили в Тюменской области с 30 сентября по 6 октября 2024 года, сообщает пресс-служба Госохотдепартамента региона.

В Абатском, Заводоуковском, Сорокинском, Юргинском, Ярковском районах и Голышмановском муниципальном округе жители вышли на охоту без разрешительных документов. У сорокинца изъято незарегистрированное охотничье оружие.

В Армизонском районе местный житель транспортировал добычу без заполненного документа. В Викуловском, Вагайском, Ишимском, Сорокинском районах, Голышмановском округе охотники передвигались на транспортных средствах с расчехленным ружьем. В Абатском районе - еще и со снаряженным магазином.

В Ишимском, Нижнетавдинском, Тобольском, Уватском, Ялуторовском районах зафиксированы нарушения режима на особо охраняемых территориях: в заказниках "Песьяновский", "Гузенеево", "Абалакский природно-исторический комплекс", "Поваровский", памятнике природы "Бочанка".

В Уватском, Вагайском и Ярковском районах произошли ДТП с участием диких животных – кабана и лосей.

Отметим, что всего за неделю сотрудники Госохотдепартамента провели 116 рейдов в охотничьих угодьях и 34 выездных обследования особо охраняемых природных территорий.