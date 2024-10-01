В Тюменской области с 2019 года открыли 13 модельных библиотек

| Фото: библиотеки города Ишима во "ВКонтакте" | Фото: библиотеки города Ишима во "ВКонтакте"

13 модельных библиотек открыли в Тюменской области с 2019 года в рамках регионального проекта "Культурная среда" нацпроекта "Культура". Две из них распахнули свои двери в Ишиме, также модельные библиотеки появились в Тюмени, Тюменском районе и Тобольске.

По мнению главного специалиста центральной модельной библиотеки Ишима Анны Сигуевой, открытие учреждений такого формата привлекло в них не просто большой читательский поток, но, самое главное, молодежную аудиторию.

В интервью корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" Анна Сигуева отметила, что культурная жизнь Ишима изменилась с открытием модельной библиотеки 28 сентября 2020 года. Учреждение стало не просто местом, где выдают книги и читают их, там появились коворкинг, лекторий, современная техника. Фонд пополнился 6 тыс. 484 изданиями. Библиотека стала современным информационным, культурным и коммуникационным центром, рассчитанным на оказание услуг жителям всех возрастов на базе центральной библиотеки города.

Именно она стала первой модельной в Тюменской области. Кстати, на открытии возглавлявшей тогда департамент культуры региона Елене Майер выдали читательский билет. Отчет о поездке она выложила в своих соцсетях и отметила: "Ишим летом этого года получил почетное звание "Литературный город России". Трудно найти город, где было бы логичнее открывать первую модельную библиотеку".

Благодаря новому статусу библиотеки, изменилось и ее наполнение. Было организовано обеспечение доступа к отечественным информационным ресурсам научного и художественного содержания, оцифрованным ресурсам периодической печати. Персонал библиотеки прошел профессиональную переподготовку и повысил квалификацию. В учреждении появилось самое современное мультимедийное оборудование.

"Это дало толчок к разработке и защите грантовых проектов в конкурсах всех уровней. Помогло победить и получить финансовую поддержку, в том числе в конкурсе Президентского фонда культурных инициатив. Тем самым мы внесли свой вклад в выход Тюменской области в лидеры Уральского федерального округа по количеству инициатив", - подчеркнула Анна Сигуева.

Специалист напомнила, что вторую модельную библиотеку в Ишиме открыли 6 декабря 2021 года. В ней работают студия краеведения и туризма, организованы арт-, тьютор- и коворкинг- зоны, зона для молодежи, отдельный зал для детей дошкольного возраста. Кроме того, там действует уникальная интерактивная экспозиция им. А. И. Васильева. Она включает в себя стеллажи с личной библиотекой и предметами писателя, электронную музейную экспозицию.

Отметим, с 2019 года в культурной сфере Тюменской области под руководством Елены Майер была проделана большая работа. В частности, благодаря нацпроекту "Культура", введено в эксплуатацию 12 центров культурного развития, создано 13 модельных библиотек, 34 ВКЗ, 17 кинозалов, открыты четыре ресурсных центра, восемь арт-резиденций и две школы креативных индустрий.

В регионе успешно реализовали проект Культурно-образовательный форум Тюменской области (КОФТО); был дан старт Стратегии развития культуры региона по созданию единого социокультурного пространства; эффективно работает Совет по культуре муниципальных образований. Количество посещений учреждений культуры только за последний год превысило 35,8 миллиона человек.

9 октября директор департамента культуры Тюменской области Елена Майер покинула пост. Ее вклад в развитие отрасли высоко оценил и губернатор Тюменской области Александр Моор.

Инна Кондрашкина