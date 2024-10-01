Тюменцы выступят в составе Детского хора России в декабре

| Фото: Детский хор России | Фото: Детский хор России

Юные тюменцы, которые вошли в состав Детского хора России, выступят в Государственном Кремлевском дворце в декабре 2024 года. Также они будут участвовать в сессиях хора, сообщает информационный центр правительства региона.

“Для региона, для наших юных вокалистов большая честь выступать в составе прославленного коллектива на главных площадках страны. Это хороший старт в музыкальной карьере ребят и высокая мотивация для развития", – сказала и.о. директора департамента культуры Тюменской области Анна Кривоносова.

Тюменскую область представят 10 учащихся детских школ искусств имени Владимира Знаменского, ТГИКа, "Этюд", "Гармония".