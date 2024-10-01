Тюменский сервис "Паводки" занял первое место на конкурсе "ПРОФ-IT.2024"

| Фото: департамент информатизации Тюменской области | Фото: департамент информатизации Тюменской области

Картографический сервис мониторинга паводковой ситуации в Тюменской области "Паводки" занял первое место на конкурсе региональных IT-проектов "ПРОФ-IT.2024", сообщает информационный центр правительства региона.

За право стать лучшими сервисами претендовали 246 проектов из 42 субъектов РФ. В финал прошли 44 проекта из 25 регионов.

Проект Тюменской области "Картографический сервис мониторинга паводковой ситуации в Тюменской области "Паводки" занял первое место в номинации "Природопользование и экология" на XII всероссийском конкурсе проектов региональной и муниципальной информатизации "ПРОФ-IT.2024".

На картографическом сервисе "Паводки" в режиме онлайн размещалась оперативная паводковая обстановка в регионе, информация о перекрытиях и затопленных дорогах. Также он позволял узнать о местах сбора гуманитарной помощи, пунктах временного размещения и вакцинации против "Гепатита А".

За период паводковой обстановки сервис посетили 216 тыс. 131 раз.

В 2023 году проект Тюменской области "Диспетчерское управление транспортом служб содержания дорог Тюменской области" занял третье место в номинации "Управление транспортом и дорожным хозяйством".