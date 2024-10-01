  • 14 октября 202414.10.2024понедельник
  • USD96,0686
    EUR105,1095
  • В Тюмени -2..-4 С 4 м/с ветер северный

Тюменских студентов ждёт олимпиада по нейрохирургии

Общество, 09:59 14 октября 2024

сообщаество III олимпиады по нейрохирургии во ВКонтакте | Фото: сообщаество III олимпиады по нейрохирургии во ВКонтакте

Новые конкурсы и задания ждут участников III олимпиады по нейрохирургии им. С.М. Пантелеева, стартующей в ноябре, сообщают организаторы.

Заявки для участия принимаются до 10 ноября включительно на адрес электронной почты ssc_med@mail.ru. Испытания будут проводиться три дня.

Организатор олимпиады - Студенческий хирургический клуб. По всем организационным вопросам обращаться к ответственному секретарю Софье Бабиковой.

Для участия в конкурсах олимпиады выдвигается команда, состоящая из 3-8 человек. Количество команд ограничено - не более 12.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# олимпиады

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
11:16 14.10.2024Юрист рассказала тюменцам, когда выгодно брать отпуск в 2025 году
11:05 14.10.2024Рыбаки из Тюмени победили в областном чемпионате по ловле на спиннинг
10:43 14.10.2024Антициклон принесет небольшое потепление в Тюменскую область
10:10 14.10.2024Более 1 тыс. 500 подростков участвовали в благоустройстве Тобольска этим летом