Тюменских студентов ждёт олимпиада по нейрохирургии

| Фото: сообщаество III олимпиады по нейрохирургии во ВКонтакте | Фото: сообщаество III олимпиады по нейрохирургии во ВКонтакте

Новые конкурсы и задания ждут участников III олимпиады по нейрохирургии им. С.М. Пантелеева, стартующей в ноябре, сообщают организаторы.

Заявки для участия принимаются до 10 ноября включительно на адрес электронной почты ssc_med@mail.ru. Испытания будут проводиться три дня.

Организатор олимпиады - Студенческий хирургический клуб. По всем организационным вопросам обращаться к ответственному секретарю Софье Бабиковой.

Для участия в конкурсах олимпиады выдвигается команда, состоящая из 3-8 человек. Количество команд ограничено - не более 12.