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ТюмГУ принял участие в выставке российских вузов в Пакистане

Общество, 19:17 11 октября 2024

управление стратегических коммуникаций ТюмГУ | Фото: управление стратегических коммуникаций ТюмГУ

Тюменский госуниверситет принял участие в выставке-презентации российских вузов в городе Карачи (Пакистан). Событие стало площадкой для обмена опытом и налаживания контактов.

Директор арабского центра ТюмГУ Алшаар МХД Махер встретился с генконсулом РФ Андреем Федоровым, руководителем местного отделения торгпредства Борисом Гусевым и деканами пакистанских университетов. Они обсудили перспективы сотрудничества и развитие академических связей между российскими и пакистанскими вузами, сообщает управление стратегических коммуникаций ТюмГУ.

"Мы уверены, что наше участие в образовательной выставке откроет новые горизонты для студентов и преподавателей Тюменского государственного университета, укрепит международные связи и создаст возможности для дальнейшего сотрудничества", — отметил Алшаар МХД Махер.

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