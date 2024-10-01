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Болельщиков ФК "Тюмень" приглашают на матч с "Уралом" в Екатеринбург

Спорт, 18:28 11 октября 2024

ФК "Тюмень" | Фото: ФК "Тюмень"

Болельщики ФК "Тюмень" смогут бесплатно съездить на матч с "Уралом" в Екатеринбург. Здесь тюменские футболисты сыграют с "Уралом" 12 октября.

Число мест в автобусе ограничено, потребуется документ, удостоверяющий личность. Желающим необходимо будет заранее заполнить форму.

Отправление 12 октября в 11 часов от магазина атрибутики стадиона "Геолог". Получить бесплатные билеты на матч можно будет в день игры с 17 часов 30 минут у сектора D 301 "Екатеринбург Арены".

Возрастное ограничение 18+

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