Тюменские врачи дважды спасли малыша с серьёзной патологией

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Дважды ребёнка с серьёзной патологией спасли тюменские отоларингологи. Летом врачам отделения детского стационара ОКБ №2 уже пришлось спасать полуторагодовалого малыша.

По словам мамы, у мальчика в четыре месяца пропал голос, появилось громкое дыхание, а также во время простуды наблюдалась дыхательная недостаточность. Назначенная терапия не давала результатов.

Фиброларингоскопия и компьютерная томография выявили папилломатоз гортани. Множественные папилломы закрывали голосовую щель и со временем могли полностью перекрыть дыхание.

Папилломы препятствовали постановке наркоза, но, благодаря профессионализму детских анестезиологов-реаниматологов ОКБ №2, удалось аккуратно интубировать.

После чего была проведена эндоскопическая операция по удалению новообразований гортани. Пациент был выписан через несколько дней.

Однако в начале октября ребёнок снова поступил в отделение с рецидивом папилломатоза, и практически отсутствовавшим дыханием.

Заболевание снова возвратилось, поскольку происходит активный рост организма малыша. Проведена повторная успешная операция по удалению папиллом.

Сейчас мальчик чувствует себя хорошо и уже скоро будет выписан домой, сообщает департамент здравоохранения Тюменской области.