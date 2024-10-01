Тюменские врачи дважды спасли малыша с серьёзной патологией
Дважды ребёнка с серьёзной патологией спасли тюменские отоларингологи. Летом врачам отделения детского стационара ОКБ №2 уже пришлось спасать полуторагодовалого малыша.
По словам мамы, у мальчика в четыре месяца пропал голос, появилось громкое дыхание, а также во время простуды наблюдалась дыхательная недостаточность. Назначенная терапия не давала результатов.
Фиброларингоскопия и компьютерная томография выявили папилломатоз гортани. Множественные папилломы закрывали голосовую щель и со временем могли полностью перекрыть дыхание.
Папилломы препятствовали постановке наркоза, но, благодаря профессионализму детских анестезиологов-реаниматологов ОКБ №2, удалось аккуратно интубировать.
После чего была проведена эндоскопическая операция по удалению новообразований гортани. Пациент был выписан через несколько дней.
Однако в начале октября ребёнок снова поступил в отделение с рецидивом папилломатоза, и практически отсутствовавшим дыханием.
Заболевание снова возвратилось, поскольку происходит активный рост организма малыша. Проведена повторная успешная операция по удалению папиллом.
Сейчас мальчик чувствует себя хорошо и уже скоро будет выписан домой, сообщает департамент здравоохранения Тюменской области.