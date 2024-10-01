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Улицы Ишима обработали противогололедными материалами

Общество, 13:29 11 октября 2024

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Ишимские коммунальщики обеспечены необходимыми ресурсами для содержания улично-дорожной сети в зимний период. Подготовлена техника, противогололедные материалы, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

"Сегодня в ночь провели обработку по маршрутам общественного транспорта, автобусных остановок, опасных перекрестков, в день работаем по очистке территории от выпавших осадков", - рассказал заместитель директора управления ЖКХ Александр Мельников.

В связи с погодными условиями водителей призывают быть внимательными и соблюдать скоростной режим.

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# гололед , Ишим

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