Улицы Ишима обработали противогололедными материалами
Общество, 13:29 11 октября 2024
| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"
Ишимские коммунальщики обеспечены необходимыми ресурсами для содержания улично-дорожной сети в зимний период. Подготовлена техника, противогололедные материалы, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
"Сегодня в ночь провели обработку по маршрутам общественного транспорта, автобусных остановок, опасных перекрестков, в день работаем по очистке территории от выпавших осадков", - рассказал заместитель директора управления ЖКХ Александр Мельников.
В связи с погодными условиями водителей призывают быть внимательными и соблюдать скоростной режим.