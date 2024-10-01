96 иностранцев ждёт выдворение из страны за нарушение режима пребывания в России

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

564 нарушения миграционного законодательства пресекла за неделю полиция в Тюменской области в рамках операции "Нелегал-2024".

В ходе рейдов сотрудники полиции и Росгвардии проверили места массового пребывания иностранцев и объекты их трудоустройства. Составлено 419 административных протоколов за нарушения правил въезда и режима пребывания на территории России, 70 – за предоставление ложных сведений.

32 материала оформлено за нарушение правил пребывания приезжими, 13 – за незаконное трудоустройство мигрантов. Ещё 30 граждан привлечены к ответственности за иные правонарушения.

Взысканы штрафы на 700 тыс. рублей. В отношении 96 иностранцев судами приняты решения об их административном выдворении за пределы страны, 15 – о неразрешении их въезда в Россию.

Задержаны четыре гражданина, находившихся в федеральном розыске, и выявлено пять фактов фиктивной постановки на учёт иностранцев.