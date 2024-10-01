  • 11 октября 202411.10.2024пятница
  • USD97,2394
    EUR106,5074
  • В Тюмени -1..1 С 6 м/с ветер северный

Дорожная техника убирает снег в муниципалитетах Тюменской области

Общество, 16:53 11 октября 2024

t.me/operativnyishtabtyumen | Фото: t.me/operativnyishtabtyumen

Дорожная техника убирает снег в муниципалитетах Тюменской области. об этом сообщает информационный центр регионального правительства.

Водителям, которые не поменяли летнюю резину на зимнюю, рекомендуют воздержаться от дальних поездок.

﻿

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# дорожная безопасность , уборка снега

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
17:53 11.10.202412 октября - события дня
17:42 11.10.2024Тюменская область третий год подряд признана лучшей по организации детского отдыха в УрФО
17:13 11.10.2024Проект "Ворота Сибири" победил на Всероссийском урбанистическом хакатоне "Города" в Тюмени
17:09 11.10.2024Под Ишимом водителям напомнили о дорожной безопасности в непогоду