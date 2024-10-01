Стартовал второй день работы выставки "Тюменская марка"

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Стартовал второй день работы выставки "Тюменская марка", на которой местные производители представляют свои товары и услуги. Участие в ней принимают 70 компаний и предпринимателей.

На площадке мебельной компании "Заречье" рядом с современными образцами соседствуют музейные экспонаты: старинные сундуки, комод 1950-го года и стиральная доска 1946 года.

"В 2025 году фабрике исполняется 25 лет. Мы представили то, с чего начиналось производство. Это сундучная мастерская, которую запустили в 1878 году. Также у нас представлены экспонаты, то, что фабрика делает сейчас. В наши дни "Заречье" - одно из крупнейших предприятий в России по производству корпусной мебели в сегменте эконом плюс. Мы присутствуем в более 400 салонах в разных городах страны и Казахстана", - поделилась представитель мебельной компании Ольга Киверина.

Производители мебели регулярно участвуют в "Тюменской марке". Продукция фабрики "Заречье" экспонировалась даже на самой первой выставке более 20 лет назад. Такие события дают возможность показать себя, напомнить о себе.

Неподалеку расположен стенд компании "Логикус" - производителя развивающего оборудования и мебели для детских садов. Представители компании "Логикус" уверяют, что выпускают продукцию из натуральных материлов и стараются делать дизайн, отвечающий всем современным требованиям дошкольного образования. Мебелью компании пользуются малыши, посещающие крупные детские сады города.

"Работаем по всей России. Отгрузки идут и во Владивосток, и в Архангельскую область, и в Калининград. С логистикой нет проблем. Постоянно выходят новинки. Например, на выставке в уменьшенном виде представлены игровые стенды, которые не имеют аналогов на рынке. Это предназначенное для начальной профориентации оборудование можно поставить в группе. Малыши могут попробовать себя в роли врача, столяра или ветеринара. Есть у нас и настенная панель в виде карты России. Она декоративная, но в то же время и развивающая", - дополнила представитель компании "Логикус" Татьяна Рябкова.

Мебель из ротанга вызывает немалый интерес у гостей технопарка. Посетители присаживаются в нее и делают фото на память. Компания "Тюменский ротанг" - единственный производитель искусственного ротанга в Тюмени.

"Изготавливаем ротанг сами. В нашей коллекции уже более 60 видов. Плетем мебель на заказ: для наших горожан, загородных домов, баз отдыха, кафе и ресторанов. В "Тюменской марке" участвуем второй год. В этот раз представляем коллекцию "Белый ажур" на алюминиевых каркасах и симпатичные элементы декора, которыми заинтересовались обувыные магазины города", - добавила исполнительный директор "Тюменского ротанга" Наталья Князева.

| Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия" | Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия"

К площадке краеведа, руководителя клуба "Эко-тур72" Павла Ситникова люди подходят, чтобы сфотографировать гигантскую бабочку под стеклом. Насекомое он собрал сам из "бракованных" крыльев настоящих бабочек. Из других интересных вещей на столе исследователя - коллекции бабочек, зубов акулы, шейный позвонок шерстистого носорога. Здесь Павел Ситников презентует научно-познавательные турпродукты клуба. Летом горожане посещают красивые места, где их знакомят с доисторической флорой и фауной. Культурно-познавательные туры по разным городам с интересными музеями, зоопарками посещают зимой.

Семья Столяровых создает посуду из тюменской голубой глины. Тарелки, кружки и кувшины украшают нанесенные лазером изображения сибирских зверей и растений. Посуда подходит для приготовления пищи и хранения, заверила мастер Татьяна Столярова.

"Наша экологическая посуда создается по старинной технологии. Сделано лощение, молочный обжиг. Изделие пропитывают пчелиным воском. Мастерская находится в Нижней Тавде. Глину берем из карьера в районе Винзилей. Посуда из нее получается легкой", - сказала мастер.

| Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия" | Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия"

Представители рекламно-производственной компании "Флагман" к выставке "Тюменская марка" подготовили коллекцию одежды и разного мерча "Тюмень". С помощью нее фирма рассказывает о существующих способах нанесения изображения: на ежедневниках, футболках и шоперах можно разместить эмблему любой компании.

"У нас собственное производство в Тюмени, цех площадью в 600 квадратных метров. Вариантов нанесения несколько: это может быть и печать, и гравировка... Представленная здесь коллекция "Тюмень" была в зачаточном состоянии. "Тюменская марка" подтолкнула развить ее. Хотя нашей компании исполняется 28 лет, участвуем в выставке мы первый год. Интересная площадка, хочется рассказать предпринимателям о себе", - поделилась коммерческий директор рекламно-производственной компании "Флагман" Валерия Абрамова.

Внимание на выставке уделено и здоровью. Представители центра аллергии и астмы "Парацельс" рассказывают о пыльцевом мониторинге, который абсолютно бесплатен для всех жителей города и важен для страдающих аллергией. Здесь раздают буклеты, предлагают принять участие в беспроигрышной лотерее, в которой дарят уходовые средства для кожи.

"Тюменская марка" - хорошая возможность пообщаться с другими компаниями, организовать коллаборации. Например, у людей с аллергией на пыль будут актуальны услуги клининговых компаний. Для фирм, которые занимаются бытовой химией и материалами, которые издают резкий запах, мы можем быть полезны с услугами наших врачей-пульмонологов. Мы участвуем в выставке не первый раз, но этот год для нас юбилейный: в ноябре нам исполняется 20 лет. Столько лет мы спасаем семьи, помогаем детям, взрослым и пенсионерам, аллергия стартует в любом возрасте", - сказала куратор школы здоровья центра аллергии и астмы "Парацельс" Светлана Бармина.

Отметим, в 2024 году программа выставки интегрирована с форумом креативных индустрий "КПД". Программа форума насыщенна. Ознакомиться с ней можно по ссылке.

Посетить "Тюменскую марку" можно с 10 до 19 часов. Возрастное ограничение: 0+.

Инна Пахомова