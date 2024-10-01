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150 слаломистов закроют водный сезон в Тюмени

Спорт, 14:16 12 октября 2024

департамент по спорту и молодежной политике администрации Тюмени | Фото: департамент по спорту и молодежной политике администрации Тюмени

Соревнованиями по гребному слалому закроют водный сезон тюменские слаломисты 14 октября. Состязания пройдут в спортивном комплексе "Стиль Жизни". Начало в 9 часов.

Порядка 150 спортсменов разных возрастов, призеры и победители в различных соревнованиях, продемонстрируют свои навыки в состязаниях на каноэ и каяках.

Церемония награждения состоится в тот же день в 18 часов, сообщает департамент по спорту и молодежной политике администрации Тюмени.

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# гребной слалом

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