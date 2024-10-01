Тюменке с патологией щитовидную железы помогли хирурги ОКБ №1

| Фото: пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области (архив) | Фото: пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области (архив)

Пациентке со сложной патологией помогли тюменские хирурги. Любовь А. поступила на обследование в ОКБ №1

с жалобами на затруднённое дыхание и трудности при глотании, её направили на фиброгастроскопию. Во время процедуры женщина потеряла сознание и оказалась в реанимации.

Позже врачи обнаружили у пациентки увеличенную щитовидную железу с признаками компрессии органов шеи. Опасная опухоль разрасталась внутрь, а нижняя часть уходила за грудину.

Как подчеркнули медики, обычно заболевание проявляется слабыми симптомами, поэтому многие пациенты тянут до последнего, пока не наступит критический момент.

Ещё одним "подводным камнем" может оказаться онкопроцесс. В данном случае, по результатам пункционной биопсии щитовидной железы, опухоль оказалась доброкачественной.

Со слов врача-хирурга-эндокринолога Азата Салаватуллина, опухоль была очень большой, и имелся риск осложнений. Прежде всего это кровотечение, ведь рядом находятся крупные сосуды.

Не повредив трахею, пищевод и гортанные нервы, необходимо было визуализировать и выделить паращитовидные железы. Операция прошла благополучно и длилась два часа.

Удалили значительно увеличенную, патологически измененную щитовидную железу. Весом около 1,5 кг, она превышала норму более чем в 10 раз.

На шестые сутки пациентку выписали. Далее ей предстоит принимать заместительную терапию и продолжать регулярно проходить обследования.

Департамент здравоохранения Тюменской области