Качество и безопасность медицинской деятельности обсуждают эксперты в Тюмени

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Качество и безопасность медицинской деятельности будут актуально всегда, пока жив человек и существует государство. Об этом рассказал заместитель генерального директора "Национального института качества" Росздравнадзора Олег Швабский

Рабочее совещание, посвящённого промежуточным итогам и перспективам развития Центров компетенций в области управления качеством и безопасностью медицинской деятельности Российской Федерации проходит в Тюмени 12-13 октября.

Олег Швабский напомнил, что региональные центры компетенций функционируют сегодня уже более чем в 20 регионах страны. "Соответственно, мы должны обменяться какими-то опытом, положительным или отрицательным, потому что есть разный опыт внедрения современных подходов к организации медицинской деятельности", - считает он.

Заместитель директора здравоохранения Тюменской области, начальник управления лицензирования, лекарственного обеспечения информатизации здравоохранения Татьяна Захарычева подчеркнула, что медицинская деятельность - это одна из серьёзнейших отраслей, где очень многое сопряжено с возможностью рисков.

"Поэтому в данном направлении качества и безопасности медицинской деятельности мы работаем уже давно - Тюменская область зашла в эту историю где-то примерно 2014-2015 году, а с 2017 года во всех регионах Российской Федерации были созданы Центры компетенции", - напомнила она.

Такой Центр проводит работу, регламентирующую деятельность всех медицинских организаций. "Как флагманы, они говорят, что мы делаем, куда мы идём, что изменилось, какие новые перспективные направления, где мы сейчас находимся. Это как большой методический отдел", - добавила Татьяна Захарычева.

Отметим, что региональный центр компетенции расположен в городской поликлинике №5 Тюмени и работает на всю Тюменскую область. Так, сертификацию прошли городские поликлиники №№ 5 и 12, они уже в третий раз получили сертификат, выдающийся на пять лет. Впервые сертификат качества получила областная больница № 19 Тюменского района.

Возглавляет региональный Центр компетенций Тюменской области Агриппина Андоверова. "Мы объединяем все медицинские организации нашего региона по внедрению требований по обеспечению качества безопасности, медицинской деятельности, тех требований, которые были разработаны национальным институтом качества Росздравнадзора", - рассказала она.

Сегодня в этом процессе участвуют все медицинские организации области. По её словам, уровень внедрения разный, но, тем не менее, это системная работа, которая идёт в регионе на протяжении последних шести лет во всех медицинских организациях амбулаторного и стационарного звена.

" Помимо чисто внешних изменений, строительства новых поликлиник, их оснащения новым оборудованием, крайне важно, как всё это будет использоваться в работе, какие сотрудники будут работать в этой медицинской организации, чтобы люди получили не просто помощь, а чтобы это была помощь качественная и безопасная", - добавила Агриппина Андоверова.

Сегодня во всех медицинских организациях, подведомственных департаменту здравоохранения области, созданы отделы качества. Работа Центра компетенции заключается в том, чтобы координировать взаимодействие между этими отделами качества, оказывать им методическое сопровождение.

"Это организация обучающих мероприятий, выезды в медицинские организации на места, чтобы донести философию качества и безопасности до каждого сотрудника. Вне зависимости от того, является он врачом, средним медперсоналом, потому что каждая медицинская организация это команда, которая работает на достижение общей цели", - подчеркнула руководитель регионального Центра компетенций Тюменской области.

Александр Лабыкин, Николай Ступников