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Памяти воинов-земляков посвятили турнир по самбо в Тюмени

Спорт, 16:11 12 октября 2024

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Более 200 участников собрал проходящий в Тюмени юбилейный, десятый турнир, посвящённый памяти наших земляков, погибших при исполнении воинского долга, а также тюменским участникам СВО, .

Как рассказал информационному агентству "Тюменская линия" секретарь комиссии патриотического воспитания регионального отделения "Всероссийской Федерации самбо" Николай Мыцик, возраст спортсменов - 10-12 и 14-16 лет.

Участие в соревнованиях принимают команды из ХМАО, Свердловской и Тюменской областей. Специальные гости - матери погибших тюменских бойцов. Также ребят-участников в областном центре самбо "Победа" ждёт каша из полевой кухни.

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Более того, соревнования ещё и повод вспомнить участников Великой Отечественной войны. В семьях спортменов, по словам Николая Мыцика, есть участники чеченской компании, Афганистана.

"И вот каждому воину сегодня вот мы отдаём честь, уважение, всем, кто защищал интересы нашего государства", - подчеркнул Николай Мыцик.

Александр Лабыкин, Николай Ступников

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