Антициклон принесет небольшое потепление в Тюменскую область

От 3 до 8 градусов тепла ожидается в дневные часы в Тюменской области в течение недели, с 14 по 20 октября. По данным центра Фобос, в атмосфере над регионом большую часть периода будет доминировать антициклон, так что вероятность осадков будет небольшой. Только в четверг-пятницу облаков станет больше, и пройдут небольшие дожди.

В Тюмени 14 октября ожидается ясная погода, от 3 до 5 градусов тепла, ветер слабый, давление заметно выше нормы. Ближайшей ночью переменная облачность, температура от ноля до минус 2.

15 октября в течение суток на фоне повышенного давления ожидается малооблачная погода. Днем от 4 до 6 градусов тепла, ночью – до минус 2. Ветер слабый юго-западного направления.

16 и 17 октября синоптики прогнозируют повышенное атмосферное давление. Днем температура воздуха составит от 4 до 7 градусов, ночью от плюс 1 до минус 2. Ветер слабый, юго-восточный.

18 октября - переменная облачность, днем плюс 6 градусов, ночью - минус 1. Ветер западный, до 4 метров в секунду.

В выходные дни погода будет переменчивой. В субботу, 19 октября, в течение суток ожидается ясная погода, днем до плюс 7 градусов, ночью – ноль градусов. В воскресенье, 20 октября, станет прохладнее и дневная температура не превысит 3 градусов. В этот день возможен туман и небольшой снег. Ветер оба дня слабый, юго-западного направления.

Любовь Голышева