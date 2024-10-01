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Тюменцам предлагают создать рисунки на тему выборов с помощью ИИ

Общество, 09:29 15 октября 2024

Ишимский музейный комплекс им. П. П. Ершова | Фото: Ишимский музейный комплекс им. П. П. Ершова

Конкурс рисунков, сгенерированных с помощью искусственного интеллекта, "РАЗУМный выбор", проводит Избирательная комиссия Тюменской области. Поучаствовать в нем могут все желающие в возрасте от 14 до 35 лет, сообщили организаторы.

Участникам предлагают попробовать себя в двух номинациях: "Агитплакат" - агитационный плакат, мотивирующий избирателей голосовать за вымышленного кандидата; "Все на выборы!" - плакат, побуждающий избирателей к участию в выборах. При необходимости участники могут дополнить представляемые на конкурс работы текстом.

Работы участников принимаются в Избирательной комиссии Тюменской области по 10 ноября. Ознакомиться подробнее с правилами творческого состязания можно по ссылке.

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