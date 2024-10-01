Очередной груз гуманитарной помощи отправили тюменские волонтёры в зону СВО

| Фото: Telegram-канал Фуата Сайфитдинова | Фото: Telegram-канал Фуата Сайфитдинова

Продукты, обогреватели, теплые вещи и другой гуманитарный груз отправили в зону проведения СВО волонтёры Тюменской областной думы.

Волонтёрский центр "От сердца к сердцу" продолжает свою работу, идёт изготовление маскировочных сетей, перевязочных наборов и окопных свечей для отправки на передовую.

Очередной груз передан подшефному медицинскому отряду, находящемуся в прифронтовой зоне и уже в настоящее время комплектуется следующий.

Волонтёров центра за помощь в формировании и отправке гуманитарных грузов на передовую поблагодарил председатель Тюменской областной думы Фуат Сайфитдинов.