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Посвященный 50-летию тобольской нефтехимии мурал украсил фасад дома в Тобольске

Общество, 17:09 14 октября 2024

администрация Тобольска | Фото: администрация Тобольска

Мурал, посвященный 50-летию тобольской нефтехимии, открыли в Тобольске. Работа украсила фасад дома № 16 в 7-м микрорайоне. На стене здания изображены четыре химика на своих рабочих местах.

Появление такого мурала стало возможным благодаря ежегодному конкурсу эскизов для оформления зданий, который проходит седьмой год. За это время в городе украсили более 10 фасадов. В создании предварительного рисунка участвуют сами тоболяки. Конкурс проводится при поддержке программы социальных инвестиций СИБУРа "Формула хороших дел" и команды профессиональных художников RASKRASIMVSЁ.

Как сообщили в администрации города, в 2024 году организаторы по теме "Полвека нефтехимии в Тобольске" получили множество набросков от горожан всех возрастов. Победителей выбрали с помощью онлайн-голосования в соцсети ВКонтакте.

Также 13 октября состоялось награждение победителей конкурса эскизов "Формула искусства".

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# Тобольск , уличное искусство

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