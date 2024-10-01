Делегация Тюменской области участвует в форуме "Сделано в России"

| Фото: Инвестиционное агентство Тюменской области | Фото: Инвестиционное агентство Тюменской области

Делегация Тюменской области принимает участие в международном форуме "Сделано в России", который стартовал в Москве, сообщает информационный центр правительства региона.

В рамках стратегической сессии "Региональный экспорт – новые решения" были рассмотрены федеральные и региональные меры поддержки. В работе приняли участие главный специалист отдела внешних и межрегиональных связей Департамента инвестполитики и господдержки предпринимательства Тюменской области Юлия Смелова и заместитель руководителя Центра поддержки экспорта Тюменской области Альберт Курта.

На площадке форума работает интерактивная выставочная зона с продукцией, которая уже экспортируется.