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Делегация Тюменской области участвует в форуме "Сделано в России"

Экономика, 16:33 14 октября 2024

Инвестиционное агентство Тюменской области | Фото: Инвестиционное агентство Тюменской области

Делегация Тюменской области принимает участие в международном форуме "Сделано в России", который стартовал в Москве, сообщает информационный центр правительства региона.

В рамках стратегической сессии "Региональный экспорт – новые решения" были рассмотрены федеральные и региональные меры поддержки. В работе приняли участие главный специалист отдела внешних и межрегиональных связей Департамента инвестполитики и господдержки предпринимательства Тюменской области Юлия Смелова и заместитель руководителя Центра поддержки экспорта Тюменской области Альберт Курта.

На площадке форума работает интерактивная выставочная зона с продукцией, которая уже экспортируется.

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