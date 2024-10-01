Литературный сборник с произведениями юных авторов региона напечатали в Тюмени

| Фото: департамент культуры Тюменской области | Фото: департамент культуры Тюменской области

Торжественная церемония награждения победителей регионального конкурса детского литературного творчества "#ТвояТюмения" состоится в детской библиотеке имени К. Я. Лагунова 18 октября. Начало – в 11 часов, сообщает информационный центр правительства региона.

Дипломы и призы получат 42 автора от 10 до 17 лет, чьи произведения вошли в сборник "#ТвояТюмениЯ. Старт в большую литературу".

На мероприятии состоится презентация издания и встреча с одним из авторов книги "Хроники разбитого мира" Евгением Борисовым.

В финал регионального конкурса прошло 285 работ из 22 районов и 4 городов Тюменской области. "#ТвояТюмения" проводится в рамках реализации проекта "Творческие люди" национального проекта "Культура".