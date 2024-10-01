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Александр Моор провел внеочередное заседание антитеррористической комиссии Тюменской области

Губернатор, 22:07 14 октября 2024

информационный центр правительства Тюменской области | Фото: информационный центр правительства Тюменской области

Губернатор Тюменской области Александр Моор провел внеочередное заседание антитеррористической комиссии, сообщает информационный центр правительства региона.

В центре внимания – вопросы совершенствования работы по профилактике терроризма на муниципальном уровне.

"Обстановка непростая. Основная угроза – киевский неонацистский режим. Чем больше поражений наши воины наносят врагу на полях сражений, тем активнее противник использует террористические методы. И это касается не только регионов, находящихся в непосредственной близости от зоны боевых действий. Украинские спецслужбы используют Интернет для поиска исполнителей терактов и диверсий", – сказал губернатор Тюменской области Александр Моор.

В зоне риска – молодые люди, которые пока не нашли своего места в жизни и мигранты.

В работе по профилактике терроризма, в ом числе на муниципальном уровне, не должно быть места самоуспокоенности и формализму, подчеркнул глава региона.

В заседании в режиме видеоконференцсвязи приняли участие представители силовых структур, а также руководители муниципалитетов.

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# Александр Моор , заседание

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