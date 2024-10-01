Тюменским блогерам помогут прокачать навыки в создании и продвижении контента

| Фото: АНО «Россия — страна возможностей» | Фото: АНО «Россия — страна возможностей»

Тюменским блогерам помогут прокачать навыки в создании, развитии и продвижении контента в проекте "ТопБЛОГ" президентской платформы "Россия — страна возможностей". Участие бесплатное и без возрастных ограничений.

Как сообщает департамент общественных связей Тюменской области, регион по количеству участников уже в Топ—10. 291 тюменец поборется за призовой фонд в 15 млн рублей на конкурсе "Спецноминации 2.0" проекта "ТопБЛОГ". В течение двух месяцев ребята выбирали близкие для своих блогов тематические спецноминации, выполняли медиазадания, публиковали контент, а также проходили образовательные модули.

К проекту можно присоединиться по ссылке до 30 ноября. Кроме этого, необходимо пройти образовательную программу трека "Медиалаборатория".

Имена лучших назовут в конце осени. Их объявят на Всероссийском медиафоруме, который пройдёт в одном из регионов России.