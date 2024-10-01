  • 15 октября 202415.10.2024вторник
  • USD96,1021
    EUR105,4854
  • В Тюмени -2..-4 С 4 м/с ветер северный

Тюменским блогерам помогут прокачать навыки в создании и продвижении контента

Общество, 13:09 15 октября 2024

АНО «Россия — страна возможностей» | Фото: АНО «Россия — страна возможностей»

Тюменским блогерам помогут прокачать навыки в создании, развитии и продвижении контента в проекте "ТопБЛОГ" президентской платформы "Россия — страна возможностей". Участие бесплатное и без возрастных ограничений.

Как сообщает департамент общественных связей Тюменской области, регион по количеству участников уже в Топ—10. 291 тюменец поборется за призовой фонд в 15 млн рублей на конкурсе "Спецноминации 2.0" проекта "ТопБЛОГ". В течение двух месяцев ребята выбирали близкие для своих блогов тематические спецноминации, выполняли медиазадания, публиковали контент, а также проходили образовательные модули.

К проекту можно присоединиться по ссылке до 30 ноября. Кроме этого, необходимо пройти образовательную программу трека "Медиалаборатория".

Имена лучших назовут в конце осени. Их объявят на Всероссийском медиафоруме, который пройдёт в одном из регионов России.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# блогеры , Россия страна возможностей

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
15:21 15.10.2024Патриотическую акцию "Открытка солдату" запустят в Тюмени
14:59 15.10.2024Благотворительный матч по хоккею впервые проведут на форуме "Инфотех" в Тюмени
14:48 15.10.2024Алексей Райдер рассказал тюменским студентам об истории развития региона
14:15 15.10.2024Жители тюменского Заболотья получили доступ к связи 4G