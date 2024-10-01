Конкурс патриотической песни "Димитриевская суббота" пройдёт в Тюмени в тридцатый раз

| Фото: департамент по спорту и молодёжной политике администрации Тюмени | Фото: департамент по спорту и молодёжной политике администрации Тюмени

Более 120 участников соберёт тридцатый праздник патриотической песни "Димитриевская суббота" в Тюмени 16 и 17 октября. Областной тур международного молодежного конкурса пройдёт во Дворце творчества и спорта "Пионер".

Конкурсанты выступят в нескольких номинациях: "Исполнители песен 14-17 лет", "Исполнители песен 18-35 лет", "Исполнители песен 14-17 лет. Профильный вокал", "Исполнители песен 18-35 лет. Профильный вокал" и других.

Награждение победителей запланировано на 17 октября в 17 часов, сообщает департамент по спорту и молодёжной политике администрации Тюмени.