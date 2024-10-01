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Конкурс патриотической песни "Димитриевская суббота" пройдёт в Тюмени в тридцатый раз

Общество, 13:53 15 октября 2024

департамент по спорту и молодёжной политике администрации Тюмени | Фото: департамент по спорту и молодёжной политике администрации Тюмени

Более 120 участников соберёт тридцатый праздник патриотической песни "Димитриевская суббота" в Тюмени 16 и 17 октября. Областной тур международного молодежного конкурса пройдёт во Дворце творчества и спорта "Пионер".

Конкурсанты выступят в нескольких номинациях: "Исполнители песен 14-17 лет", "Исполнители песен 18-35 лет", "Исполнители песен 14-17 лет. Профильный вокал", "Исполнители песен 18-35 лет. Профильный вокал" и других.

Награждение победителей запланировано на 17 октября в 17 часов, сообщает департамент по спорту и молодёжной политике администрации Тюмени.

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# Димитриевская суббота

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