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Разработанную в Тюмени микробиомную косметику покупают в Казахстане и Беларуси

Общество, 16:01 20 октября 2024

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Линейку косметики для очищения под брендом R-clinic разработали в Тюмени. Ее уникальность в том, что она направлена на восстановление микробиома кожи. Продукция вызвала интерес и в других государствах — Казахстане и Беларуси.

На данный момент существуют энзимная пудра, мицеллярная вода для снятия макияжа, гель-пенка для умывания, очищающий тонер.

"Мы все знаем, что нужно восстанавливать микробиом кожи, а о том, что нужно восстанавливать микробиом кожи знают не все. Но последние пять-десять лет появляются новые исследования на эту тему. Мы учитываем это в наших разработках. В нашей косметике применяются бифидобактерии, лактобактерии, лизаты пропионовокислых бактерий, пробиотики и пербиотики. Все это помогает включить естественную защиту кожи от внешнего воздействия окружающей среды", — поделилась индивидуальный предприниматель, основательница бренда Алена Коченова.

Авторы рецептур — тюменцы. Продукцию по ним заказывают на крупных сертифицированных заводах России. Партнеров несколько, их подбирают тщательно, подчеркнула Алена Коченова. Так, если завод специализировался на порошковых продуктах, то у него заказывают энзимную пудру. Завод в Томске является одним из крупнейших производителей ингредиентов для косметики, у него приобретают линейку с лизатами.

"Разработка косметики происходила не так быстро и легко, поскольку не используем готовые формулы, а ведем разработки с нуля с технологами и косметологами", — добавила предприниматель.

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Косметика представлена в двух филиалах клиники в Тюмени, а также на маркетплейсах. На две крупных интернет-площадки Алена Коченова выходила самостоятельно, попасть на OZON помог Центр поддержки экспорта Тюменской области.

Отметим, продукцию представили на выставке "Тюменская марка", которая проходила в технопарке 11 и 12 октября.

Инна Пахомова

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# косметика , предпринимательство

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