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В Ишимском районе задержали группу браконьеров с тушами двух косуль и лося

Происшествия, 19:37 15 октября 2024

Госохотдепартамент Тюменской области | Фото: Госохотдепартамент Тюменской области

Браконьеров с тушами двух косуль и лося передали в районный ОВД Ишимского района. Группа лиц перевозила добычу и несколько единиц огнестрельного оружия. Их задержали госохотинспекторы.

Как сообщает Госохотдепартамент Тюменской области, подтвердить законность добычи на месте досмотра машины охотники не смогли.

Правоохранительные органы проводят доследственную проверку.

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# браконьеры , Госохотдепартамент

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