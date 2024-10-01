В Ишимском районе задержали группу браконьеров с тушами двух косуль и лося

| Фото: Госохотдепартамент Тюменской области | Фото: Госохотдепартамент Тюменской области

Браконьеров с тушами двух косуль и лося передали в районный ОВД Ишимского района. Группа лиц перевозила добычу и несколько единиц огнестрельного оружия. Их задержали госохотинспекторы.

Как сообщает Госохотдепартамент Тюменской области, подтвердить законность добычи на месте досмотра машины охотники не смогли.

Правоохранительные органы проводят доследственную проверку.