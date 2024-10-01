В Ишимском районе задержали группу браконьеров с тушами двух косуль и лося
Происшествия, 19:37 15 октября 2024
| Фото: Госохотдепартамент Тюменской области
Браконьеров с тушами двух косуль и лося передали в районный ОВД Ишимского района. Группа лиц перевозила добычу и несколько единиц огнестрельного оружия. Их задержали госохотинспекторы.
Как сообщает Госохотдепартамент Тюменской области, подтвердить законность добычи на месте досмотра машины охотники не смогли.
Правоохранительные органы проводят доследственную проверку.