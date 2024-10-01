"Транснефть - Сибирь" построила пожарное депо на ямальской нефтеперекачивающей станции

| Фото: АО «Транснефть – Сибирь» | Фото: АО «Транснефть – Сибирь»

Пожарное депо построила и ввела в эксплуатацию компания "Транснефть - Сибирь" на нефтеперекачивающей станции "Холмогоры" Ноябрьского управления магистральных нефтепроводов. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Площадь двухэтажного здания превышает 1,4 тыс. кв. м. Оно рассчитано на места для размещение пожарной техники и ведомственной команды. Помещения оснащены шкафами для хранения средств пожарно-технического вооружения. Есть стенды для их испытания с комплектом динамометров и оснастки. Кроме того, предусмотрены системы хранения для инструментов, укладки боевой одежды и сушильные камеры.

Оборудован пост технического обслуживания и мойки автомобилей, зоны обслуживания, сушки и хранения пожарных рукавов. Само здание оснащено системой удаления выхлопных газов.

На вооружении подразделения три пожарных автомобиля, а численность состава пожарной охраны 24 человека. Подразделение обладает современным пожарно-техническим вооружением. Обустроены комнаты отдыха, а также учебный класс.

Отметим, что безопасность НПС "Холмогоры" в круглосуточном режиме обеспечивает объектовая пожарная команда. Депо расположено на территории производственного объекта, это позволяет оперативно реагировать на нештатные ситуации. Качественное оснащение способствует профилактике, защите от пожаров и чрезвычайных ситуаций.