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Дома с теплыми колясочными ввел в эксплуатацию застройщик под Тюменью

Экономика, 16:36 16 октября 2024

Главное управление строительства Тюменской области | Фото: Главное управление строительства Тюменской области

Дома с теплыми колясочными ввел в эксплуатацию застройщик в д. Дударева Тюменского района. На три здания разной этажности в жилом комплексе "Андерсен парк" стройкомпании выдали заключение о соответствии проекту, сообщает Главное управление строительства Тюменской области.

"В каждом подъезде есть отапливаемые колясочные, которые обеспечат удобное хранение велосипедов и колясок. Особое внимание уделено благоустройству территории, в рамках которого выполнены работы по устройству детских площадок, зон отдыха с лавочками и качелями и пространства для занятий спортом. Для активных жителей предусмотрены тренажеры на открытом воздухе и спортивная площадка", - уточнили в ведомстве.

Отметим, что дома ГП-6 являются заключительным реализованным объектом застройщика в д. Дударева.

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# Главное управление строительства Тюменской области , строительство жилья

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