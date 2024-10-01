О поддержке бизнеса в Тюменской области рассказал Александр Моор в сериале "Новые русские. Перезагрузка"

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Об актуальных мерах поддержки предпринимателей в Тюменской области рассказал глава региона Александр Моор в выпуске сериала "Новые русские. Перезагрузка" про отечественные стартапы и бизнес в России.

"На сегодня, наверно, почти все регионы Российской Федерации в той или иной степени используют широкий набор мер господдержки. Они в чем-то похожи. Безусловно, в каждом субъекте есть свои особенности. У нас точно есть то, чего нет у других. Мы называем это промышленный кешбэк — когда возвращаем заказчикам, как правило, крупным нефтегазовым компаниям, часть стоимости оборудования, которое закуплено у тюменских предприятий. Например, по итогам 2023 года сумма промышленного кешбэка составила почти триста тридцать миллионов рублей на семь миллиардов рублей закупленной техники", — поделился губернатор в беседе с автором сериала Ириной Богданчиковой.

Отдельно он остановился на мерах поддержки, которые много лет пользуются популярностью у бизнесменов. На первом месте — предоставление субсидий на возмещение затрат субъектов предпринимательства и субъектов деятельности в сфере промышленности по договорам лизинга оборудования.

Особенно у субъектов малого предпринимательства популярностью пользуются льготные кредиты, которые предоставляет Фонд "Инвестиционное агентство Тюменской области". Процентные ставки разные: от 1 % до 5 % годовых. Срок займа — до пяти лет.

Для молодых начинающих предпринимателей от 14 до 25 лет существует грант. Его размер составляет до 500 тыс. рублей. Средства можно направить на реализацию бизнес-проекта, приобретение оборудования, аренду помещений и другие цели. В 2023 году предоставили 42 гранта на 20 млн рублей. Самому молодому предпринимателю, который получил такую поддержку, — 14 лет. Деньги нужны были для создания собственного фермерского хозяйства.

Для тех, кто занимается технологическим предпринимательством, актуальны другие субсидии и гранты. Предусмотрены субсидии на разработку опытного образца, реализацию инновационных проектов. Гранты на научно-исследовательские и опытно-конструкторские разработки — до 30 млн рублей.

Александр Моор напомнил о широком пакете налоговых льгот для малого бизнеса и крупных компаний.

"У нас стабильно низкие налоги. Еще в 2009 году приняли решение об установлении нижней налоговой планки для предприятий, которые используют упрощенную систему налогообложения (максимальная налоговая ставка составляет пять процентов). Она продлена до конца 2028 года", — добавил губернатор.

Ирина Богданчикова пообщалась и с несколькими предпринимателями региона. Они отметили, что диалог между бизнесом и властью в Тюменской области выстраивается хорошо. Руководитель ООО "Сибирская обувь" Юрий Федотов рассказал о мерах господдержки, которыми пользовался. Он обращался в Фонд финансирования предпринимательства и дважды брал микрозаймы, регистрировал товарный знак, обратившись в Центр "Мой бизнес".

"С властью мы работаем в одной связке. Правительство области организует круглые столы с участием предпринимателей. Нам помогают достигнуть цели", — подытожил Юрий Федотов.

Посмотреть серию можно в сообществе во ВКонтакте. Возрастное ограничение: 12+.

Инна Пахомова