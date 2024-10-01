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За пьяную езду житель Тюменской области остался без "Нивы"

Происшествия, 17:31 16 октября 2024

прокуратура Тюменской области | Фото: прокуратура Тюменской области

За повторное пьяное вождение у жителя Бердюжского района конфисковали "Ниву", сообщает прокуратура Тюменской области. Лишённый прав мужчина выпил пиво на рыбалке и сел за руль.

В д. Власова его остановили сотрудники дорожно-патрульной службы. Мужчине назначено 300 часов обязательных работ, он лишён прав на два с половиной года.

Принадлежавший 30-летнему нарушителю автомобиль "Нива" согласно решению Бердюжского районного суда конфискован в доход государства.

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# пьяная езда

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