За пьяную езду житель Тюменской области остался без "Нивы"

| Фото: прокуратура Тюменской области | Фото: прокуратура Тюменской области

За повторное пьяное вождение у жителя Бердюжского района конфисковали "Ниву", сообщает прокуратура Тюменской области. Лишённый прав мужчина выпил пиво на рыбалке и сел за руль.

В д. Власова его остановили сотрудники дорожно-патрульной службы. Мужчине назначено 300 часов обязательных работ, он лишён прав на два с половиной года.

Принадлежавший 30-летнему нарушителю автомобиль "Нива" согласно решению Бердюжского районного суда конфискован в доход государства.