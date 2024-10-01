Просветительский тур тюменского художника в Донбасс может повториться

| Фото: предоставлено Евгением Корнильцевым-Быстринским | Фото: предоставлено Евгением Корнильцевым-Быстринским

Художник Евгений Корнильцев-Быстринский из д. Быстрая Голышмановского муниципального округа завершил культурно-образовательный тур по ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областям. Он планирует вернуться на новые территории с персональной выставкой и новой программой для тех, кто хотел бы учиться дальше.

| Фото: предоставлено Евгением Корнильцевым-Быстринским | Фото: предоставлено Евгением Корнильцевым-Быстринским

Предварительные договоренности достигнуты, сейчас мастер рассматривает варианты размещения своей выставки, возможно, площадкой станет академия Матусовского в Луганске. Педагоги и воспитанники всех школ и домов творчества, в которых художник провел мастер-классы, ждут его возвращения с новой программой.

| Фото: предоставлено Евгением Корнильцевым-Быстринским | Фото: предоставлено Евгением Корнильцевым-Быстринским

"Сложности делают людей проще в общении, складывается ощущение, что это родные души. Особенно в областях, которые бомбила Украина. На недавно освобожденных территориях работы предстоит много и волонтерам, и просветителям. Надеюсь при поддержке родного Голышмановского района вернуться на новые территории и делиться тем, чем умею. Ощущение нужности рождает во мне чувство благодарности к людям. Эта поездка сделала меня счастливее", - рассказал Евгений Корнильцев-Быстринский в интервью корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия".

| Фото: предоставлено Евгением Корнильцевым-Быстринским | Фото: предоставлено Евгением Корнильцевым-Быстринским

На протяжении месяца, пока в Мелитополе работала выставка, мастер ежедневно проводил мастер-классы в самых разных точках Новороссии: в Геническе (Херсонская обл.), Стаханове (ЛНР), Амвросиевке (ДНР) и других населенных пунктах. "Выставка дала нам шанс оказаться там, где сейчас находится душа каждого россиянина, переживающего за страну", - подчеркнул художник.

Всего за это время около 100 ребят посетили занятия, работ получилось даже больше, чем ожидалось. Экспозиция из рисунков детей Донбасса станет настоящим подарком к 10-летнему юбилею Дома художников в д. Быстрой для всех участников проекта, считает Евгений Корнильцев.

"Эта поездка не состоялась бы без куратора проекта Полины Борисовой, волонтеров из батальона "Тыловые крысы", команд благотворительного фонда "Добрый ангел" и штаба Захара Прилепина, а также главы Голышмановского муниципального округа Александра Ледакова. Надеюсь на их помощь в организации нового просветительского тура", - подытожил Евгений Корнильцев-Быстринский.

Напомним, выставочно-образовательный проект "Художники Сибири – Новороссии" представили "Дом Художника" из д. Быстрая Голышмановского муниципального округа и АНО "Путник" (г. Москва) при содействии мультимедийного исторического парка "Россия – моя история" Омской области.

Инна Кондрашкина