Четверо тюменцев поборются за три миллиона рублей в финале всероссийского конкурса

| Фото: департамент культуры Тюменской области | Фото: департамент культуры Тюменской области

Четверо тюменцев поборются за три миллиона рублей в финале всероссийского конкурса патриотической песни "Родники-2024". Заключительный этап проекта пройдет в Нижнем Новгороде 4 ноября, сообщает информационный центр правительства региона.

С музыкальными композициями выступят 25 исполнителей из разных уголков страны.

Тюменскую область представят Марина Дмитриева и Иван Вершинин; Евгения Зонтикова; Оксана Гакель.

В команду жюри под руководством Народного артиста России Олега Газманова войдут Заслуженная артистка России Зара и рэп-исполнитель Александр Степанов (ST). Они также примут участие в концерте.

"Вся гордость страны в талантливых людях: столько прекрасных голосов, тембров, песен, которых мы могли бы никогда не узнать, если бы не "Родники", которые подняли эту целину песенного творчества в нашей огромной стране", – сказала Заслуженная артистка России Зара.

Посмотреть трансляцию гала-концерта можно будет на странице сообщества во ВКонтакте. Проголосовать за понравившегося участника зрители смогут на сайте проекта.