  • 16 октября 202416.10.2024среда
  • USD97,0121
    EUR105,6757
  • В Тюмени -2..-4 С 4 м/с ветер северный

Четверо тюменцев поборются за три миллиона рублей в финале всероссийского конкурса

Общество, 18:11 16 октября 2024

департамент культуры Тюменской области | Фото: департамент культуры Тюменской области

Четверо тюменцев поборются за три миллиона рублей в финале всероссийского конкурса патриотической песни "Родники-2024". Заключительный этап проекта пройдет в Нижнем Новгороде 4 ноября, сообщает информационный центр правительства региона.

С музыкальными композициями выступят 25 исполнителей из разных уголков страны.

Тюменскую область представят Марина Дмитриева и Иван Вершинин; Евгения Зонтикова; Оксана Гакель.

В команду жюри под руководством Народного артиста России Олега Газманова войдут Заслуженная артистка России Зара и рэп-исполнитель Александр Степанов (ST). Они также примут участие в концерте.

"Вся гордость страны в талантливых людях: столько прекрасных голосов, тембров, песен, которых мы могли бы никогда не узнать, если бы не "Родники", которые подняли эту целину песенного творчества в нашей огромной стране", – сказала Заслуженная артистка России Зара.

Посмотреть трансляцию гала-концерта можно будет на странице сообщества во ВКонтакте. Проголосовать за понравившегося участника зрители смогут на сайте проекта.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# конкурс , патриотизм , песни

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
21:04 16.10.2024Жители Тюменской области могут получить первые паспорта из рук выдающихся деятелей
20:54 16.10.2024Ольга Тренина: учитель – это человек, для которого профессиональные, этические нормы всегда в приоритете
19:49 16.10.2024Третий поток обучения инструкторов стартует в тюменском центре "ВОИН"
19:32 16.10.2024Вылет рейса из Тюмени в Сургут задерживается