Ольга Тренина: учитель – это человек, для которого профессиональные, этические нормы всегда в приоритете
Решение об увольнении учителя, записавшего видео, в котором он негативно отзывается об учениках и работе, принято руководством образовательной организации, сообщает информационный центр правительства Тюменской области.
"Учитель – это человек, для которого профессиональные, этические нормы всегда в приоритете. И поэтому департамент образования администрации Тюмени считает, что подобное поведение для педагога недопустимо", – сказал директор департамента образования администрации города Ольга Тренина.
Молодой педагог очень расстроена этим событием, для нее это было неожиданным. Но, как подчеркнули в городском департаменте образования, оставить без реакции поступок педагога, который размещен в сети Интернет, нельзя.