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Ольга Тренина: учитель – это человек, для которого профессиональные, этические нормы всегда в приоритете

Общество, 20:54 16 октября 2024

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Решение об увольнении учителя, записавшего видео, в котором он негативно отзывается об учениках и работе, принято руководством образовательной организации, сообщает информационный центр правительства Тюменской области.

"Учитель – это человек, для которого профессиональные, этические нормы всегда в приоритете. И поэтому департамент образования администрации Тюмени считает, что подобное поведение для педагога недопустимо", – сказал директор департамента образования администрации города Ольга Тренина.

Молодой педагог очень расстроена этим событием, для нее это было неожиданным. Но, как подчеркнули в городском департаменте образования, оставить без реакции поступок педагога, который размещен в сети Интернет, нельзя.

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