О приеме и специальностях в ТюмГУ расскажут на "Открытом университете"

| Фото: Сергей Елесин, ИА Тюменская линия | Фото: Сергей Елесин, ИА Тюменская линия

Проект "Открытый университет" стартует в ТюмГУ. Первая встреча состоится в Школе естественных наук 20 октября (ул. Перекопской, 15а), начало в 10 часов 30 минут.

В рамках "Открытого университета" институты и школы вуза приглашают старшеклассников и их родителей обсудить нюансы приема, вступительных испытаний, узнать больше о специальностях и направлениях.

В программе встречи в Школе естественных наук: лекции по профессиям, экскурсия в лабораторию Шлюмберже, профильные мастерские. Эксперты поделятся лайфхаками по подготовке к сдаче ЕГЭ по физике, географии, химии.

Для участия нужна регистрация по ссылке.