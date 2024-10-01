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О приеме и специальностях в ТюмГУ расскажут на "Открытом университете"

Общество, 08:41 18 октября 2024

Сергей Елесин, ИА Тюменская линия | Фото: Сергей Елесин, ИА Тюменская линия

Проект "Открытый университет" стартует в ТюмГУ. Первая встреча состоится в Школе естественных наук 20 октября (ул. Перекопской, 15а), начало в 10 часов 30 минут.

В рамках "Открытого университета" институты и школы вуза приглашают старшеклассников и их родителей обсудить нюансы приема, вступительных испытаний, узнать больше о специальностях и направлениях.

В программе встречи в Школе естественных наук: лекции по профессиям, экскурсия в лабораторию Шлюмберже, профильные мастерские. Эксперты поделятся лайфхаками по подготовке к сдаче ЕГЭ по физике, географии, химии.

Для участия нужна регистрация по ссылке.

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# абитуриенты , ТюмГУ

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