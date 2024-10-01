Подозреваемую в краже с банковской карты задержали полицейские в Тюмени

| Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия" | Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия"

Около 100 тыс. рублей похитила с банковской карты тюменца его сожительница, чтобы съехать от мужчины в свою квартиру после ссоры.

В полицию города с заявлением о краже денежных средств обратился местный житель 1958 года рождения. Правоохранители установили, что к преступлению причастна сожительница потерпевшего.

Женщина через мобильное приложение перевела деньги на банковский счёт своего сына. Часть она успела потратить на алкоголь, продукты и мелкие покупки.

Возбуждено уголовное дело по статье "Кража". Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет.