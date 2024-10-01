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Сфотографироваться на красной дорожке смогут гости "Недели моды. Сибирь" в Тюмени

Общество, 08:42 21 октября 2024

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Панельная сессия, посвященная продвижению российских брендов, состоится в центре стратегического развития "Сибирь" в Тюмени 24 октября. Начало — в 19 часов.

Как сообщает Тюменское агентство развития креативных индустрий, спикерами сессии станут модель и режиссер модных показов, дизайнер, стилист и специалист по работе с маркетплейсами. Событие станет частью "Недели моды. Сибирь", которая пройдет в КТЗ "Золотые ворота Сибири" 25 и 26 октября.

"Приглашаю тюменцев и гостей областной столицы посетить мероприятия "Недели моды. Сибирь". На площадке будут работать разные активности: детская зона, "фотозеркало" и фотокабинка с красной дорожкой. Все желающие смогут получить бесплатные консультации от медицинских специалистов в разных областях: косметология, педиатрия, стоматология. И конечно, вы сможете купить дизайнерские вещи и получить пользу и эстетическое наслаждение от модных показов", — рассказала руководитель мероприятия Анна Воронова.

Возрастное ограничение: 6+.

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# бренды , дизайнеры , мода

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