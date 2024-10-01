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Делегация Тюменской области участвует во Всероссийском съезде работников дорожного хозяйства

Общество, 16:56 17 октября 2024

ГУС Тюменской области | Фото: ГУС Тюменской области

Делегация Тюменской области участвует во Всероссийском съезде работников дорожного хозяйства, сообщает Главное управление строительства региона.

Съезд проходит на полях выставки "Дорога — 2024" в Екатеринбурге. В режиме онлайн участников приветствовал заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин, глава Минтранса Роман Старовойт.

Спикеры отметили, что дорожный комплекс России стремительно развивается. За последние пять лет построено и отремонтировано почти 130 тыс. км дорог.

ГУС Тюменской области | Фото: ГУС Тюменской области

В съезде участвуют заместитель начальника ГУС ТО Андрей Чистяков, руководитель и специалисты Управления автомобильных дорог Тюменской области.

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# ГУС Тюменской области , дорожное строительство

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