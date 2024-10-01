Пожар в частном доме ликвидировали в Тюмени
Происшествия, 19:09 17 октября 2024
| Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области
Пожар в частном доме ликвидировали на ул. Земной в Тюмени 17 октября, сообщает ГУ МЧС России по Тюменской области.
Экстренный вызов поступил в шестом часу вечера. На момент прибытия первых пожарно-спасательных подразделений двухэтажный частный дом был полностью охвачен огнем.
Пожар ликвидирован на площади около 80 квадратных метров. Сведений о погибших и пострадавших не поступало.
На тушение привлекалось 14 человек личного состава Главного управления МЧС России по Тюменской области. Задейстовали 4 единицы техники.
Причина пожара устанавливается.