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Пожар в частном доме ликвидировали в Тюмени

Происшествия, 19:09 17 октября 2024

ГУ МЧС России по Тюменской области | Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области

Пожар в частном доме ликвидировали на ул. Земной в Тюмени 17 октября, сообщает ГУ МЧС России по Тюменской области.

Экстренный вызов поступил в шестом часу вечера. На момент прибытия первых пожарно-спасательных подразделений двухэтажный частный дом был полностью охвачен огнем.

Пожар ликвидирован на площади около 80 квадратных метров. Сведений о погибших и пострадавших не поступало.

На тушение привлекалось 14 человек личного состава Главного управления МЧС России по Тюменской области. Задейстовали 4 единицы техники.

Причина пожара устанавливается.

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# ГУ МЧС России по Тюменской области , пожары

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